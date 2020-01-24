Haberler » 3. Sayfa » Ayağına kaynar su dökülen 2 yaşındaki çocuk kapalı köy yolunun açılmasıyla hastaneye kaldırıldı - Haberler

Ayağına kaynar su dökülen 2 yaşındaki çocuk kapalı köy yolunun açılmasıyla hastaneye kaldırıldı

Siirt'te aşırı kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan Pervari ilçesine bağlı Düğüncüler köyünde ayağına sıcak su dökülen 2 yaşındaki Kenan Erbek karla mücadele ekiplerinin çalışması sonucu hastaneye ulaştırıldı.

24.01.2020 14:21 | Son Güncelleme: 24.01.2020 14:26Ayağına kaynar su dökülen 2 yaşındaki çocuk kapalı köy yolunun açılmasıyla hastaneye kaldırıldı
'te aşırı kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan ilçesine bağlı Düğüncüler köyünde ayağına sıcak su dökülen 2 yaşındaki Kenan Erbek karla mücadele ekiplerinin çalışması sonucu hastaneye ulaştırıldı.

Düğüncüler köyünde ikamet eden 2 yaşındaki Kenan Erbek evde oyun oynadığı esnada ayağına kaynar su döküldü. Ayağından yaralanan Erbek'in yakınları sağlık ekiplerine verdi. Ancak köy yolu kar nedeniyle kapalı olunca, sağlık ekipleri, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği'nden yardım istedi. Karla mücadele ekiplerinin çalışması sonucu sağlık ekipleri, Düğüncüler köyüne ulaştı. Ambulansa alınan Erbek, yaklaşık 2 saat sonra Pervari Devlet Hastanesi'ne ulaştırıldı. Tedavi altına alınan Kenan Erbek'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. - SİİRT

Pervari, Siirt, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

24.01.2020 15:34:34