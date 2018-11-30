30 Kasım 2018, 17:49
»»

Ayağına Korkuluk Demiri Saplanan Öğrenci Kurtarıldı

Ayağına Korkuluk Demiri Saplanan Öğrenci Kurtarıldı

Şanlıurfa'nın Merkez Karaköprü ilçesinde ayağına korkuluk demiri saplanan öğrenci, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Şanlıurfa'nın Merkez Karaköprü ilçesinde ayağına korkuluk demiri saplanan öğrenci, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Şehit Mahmut Tekke Ortaokulu'nda 7'inci sınıfa devam eden Furkan Sayiş, oyun oynadığı sırada ayağına okulun bahçesindeki demir korkuluk saplandı.

Öğrencilerin haber vermesi üzerine okul idarecileri, durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Ekiplerin çalışması sonucu kurtarılan Furkan Sayiş, 112 Acil Servis ekiplerince Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Karaköprü,Merkez,Şanlıurfa,İtfaiye
30 Kasım 2018 Cuma 17:49