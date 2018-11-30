Ayağına Korkuluk Demiri Saplanan Öğrenci Kurtarıldı

Şanlıurfa
'nın Merkez Karaköprü
ilçesinde ayağına korkuluk demiri saplanan öğrenci, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Şehit Mahmut Tekke Ortaokulu'nda 7'inci sınıfa devam eden Furkan Sayiş, oyun oynadığı sırada ayağına okulun bahçesindeki demir korkuluk saplandı.
Öğrencilerin haber vermesi üzerine okul idarecileri, durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Ekiplerin çalışması sonucu kurtarılan Furkan Sayiş, 112 Acil Servis
ekiplerince Mehmet Akif İnan
Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.
Karaköprü,Merkez,Şanlıurfa,İtfaiye