Haberler » 3. Sayfa » Ayağına kramp giren sürücü ölümden döndü - Haberler

Ayağına kramp giren sürücü ölümden döndü

Antalya'nın Serik ilçesinde ayağına kramp giren sürücü 3 metre yüksekten boş arsaya uçtu.

06.02.2020 10:15 | Son Güncelleme: 06.02.2020 10:20Ayağına kramp giren sürücü ölümden döndü
'nın ilçesinde ayağına kramp giren sürücü 3 metre yüksekten boş arsaya uçtu. Yaralanan sürücü vatandaşlar tarafından araçtan çıkartıldı.

Kaza, sabah saat 07.20'de Serik toptancı halinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 06 AFD 157 plakalı hafif ticari aracın şoförü Mahir Anar, yolun bittiğini görmedi. Son anda durumu fark eden sürücü frene basmak isterken ayağına kramp girdi. Yaklaşık 3 metre yüksekten boş arsaya düşen aracın sürücüsü hal çalışanları tarafından araç içinden çıkarıldı. Sürücü olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edilirken, araç da vinç yardımıyla düştüğü yerden çıkarıldı. - ANTALYA

Antalya, serik, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

11:22  Kod Adı Londra filmi konusu nedir? Kod Adı Londra oyuncuları ve Kod Adı Londra özeti!
11:19  Süper Loto çekilişi saat kaçta? Süper Loto sonuçları 6 Şubat 2020 Milli Piyango
11:13  Şans Topu çekilişi sonuçları 5 Şubat 2020: MPİ Şans Topu 973. hafta sonucu
11:06  Sayısal Loto sonuçları 5 Şubat 2020: Büyük ikramiye sahibini buldu mu?
10:37  Prosedür nasıl yazılır? TDK'ya göre prosedür mü, prosödür mü? Prosedür ne demek?
6.02.2020 11:27:56