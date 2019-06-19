19.06.2019 11:42
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Ayağına marka taktığı güvercinine 75 kilometre uzakta kavuştu

Ayağına marka taktığı güvercinine 75 kilometre uzakta kavuştu

Bursa'da bir kuşsever genç, kaybolan güvercinini ayağına bağladığı marka sayesinde buldu.

Bursa'da bir kuşsever genç, kaybolan güvercinini ayağına bağladığı marka sayesinde buldu.

Osmangazi'ye bağlı Muradiye Mahallesi'nde ikamet eden Barış Pekgümrah, çocukluğundan beri evinin bahçesinde güvercin besliyor. Şu an yüzden fazla güvercini olan Barış Pekgümrah, "Sevdiğim kuşların kaybolmasın diye ayaklarına marka boncukları taktım. Bu güvercin 2 ay önce kaçtı. 75 kilometre uçarak İznik'in Boyalıca Mahallesi'nde Osman Bulut'un evinin camına konmuş. Bulut, güvercini yakalayarak ayağındaki telefon numarasını arayarak bana ulaştı. Kendisine çok teşekkür ediyorum" dedi.

Güvercinini teslim alan Barış Pekgümrah, Osman Bulut'a teşekkür ederek, kızına muhabbet kuşu hediye etti. - BURSA
Kaynak: İHA
Osman Bulut, Osmangazi, Muradiye Mahallesi, Bursa, Güncel

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