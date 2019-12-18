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Ayağına metal parçası düşen işçinin parmağı koptu

BURSA'da, tekstil fabrikasında kazan temizliği yaptığı sırada ayağına metal parçası düşen işçi Mehmet Nuri A.'nın (48) parmağı koptu.

18.12.2019 00:05 | Son Güncelleme: 18.12.2019 00:05Ayağına metal parçası düşen işçinin parmağı koptu

BURSA'da, tekstil fabrikasında kazan temizliği yaptığı sırada ayağına metal parçası düşen işçi Mehmet Nuri A.'nın (48) parmağı koptu.

Olay, akşam saatlerinde Yeniceköy Mahallesi'ndeki bir tekstil fabrikasında meydana geldi. İddiaya göre kazanda temizleme işi yapan Mehmet Nuri A.'nın üzerine makinenin metal parçası düştü. Sağ bacağının üzerine düşen parça, talihsiz işçinin ayak baş parmağını kopardı. Yaralı işçi kanlar içerisinde kalırken yardımına mesai arkadaşları koştu. Olay yerinde arkadaşları tarafından ilk müdahalesi yapılan işçi özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Mehmet Nuri, İşçi, Güncel

Kaynak: DHA

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