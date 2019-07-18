18.07.2019 15:32
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Ayağına misina dolanan balıkçıl kuşunu kurtardı

Ayağına misina dolanan balıkçıl kuşunu kurtardı

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesine bağlı Çırpılar köyünde, göletteki kurumuş ağaçta ayağına misina dolanarak mahsur kalan balıkçıl kuşu, astsubay Mehmet Varol (33) kurtardı.

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesine bağlı Çırpılar köyünde, göletteki kurumuş ağaçta ayağına misina dolanarak mahsur kalan balıkçıl kuşu, astsubay Mehmet Varol (33) kurtardı.
Astsubay Mehmet Varol, Bayramiç ilçesine bağlı Çırpılar köyündeki baba ocağına izne geldi. Yakınlarıyla piknik için gittiği bölgedeki gölette bulunan kurumuş bir ağaçta çırpınan balıkçıl kuş olduğunu gördü. Yüzerek ağacın yanına giden Varol, ayağına dolanan misina ile ağaca dolanıp, mahsur kalan balıkçıl kuşu kurtardı. Kıyıya çıkardığı kuşu, bir süre sevip, doğal alana saldı.
Mehmet Varol, "İnsan olarak bir canlının yaşamını kurtarmış olmanın sevinci içerisindeyim. Fakat gölette balık avlayan arkadaşların olta ve misinalarını baraja atmamaları gerekiyor. Birçok canlıyı yaralayabilir" dedi.

Kaynak: DHA
Mehmet Varol, Bayramiç, Güncel

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