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Ayağına poşet takıldığı için yuvada mahsur kalan leylek kurtarıldı

ISPARTA'nın Gelendost ilçesinde, yuva yaptığı elektirk direğinde ayağının poşete takılması sonucu mahsur kalan leylek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

18.07.2019 16:03 Ayağına poşet takıldığı için yuvada mahsur kalan leylek kurtarıldı
ISPARTA'nın Gelendost ilçesinde, yuva yaptığı elektirk direğinde ayağının poşete takılması sonucu mahsur kalan leylek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Yenice köyünde elektrik direğine yuva yapan leyleğin uçamadığını gören Coşar Dülger, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Verilen adrese elektrik arıza ekibi ile Gelendost Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Direkteki elektrik akımının kesilmesinin ardından itfaiye erleri, merdivenli araç ile yuvaya ulaştı. Ayağına poşet takıldığı için uçamayan leylek kurtarıldı. Ekipler, yaralı olup olmadığını kontrol ettikleri leyleği yaşam alanına bıraktı.

- Gelendostısparta
Kaynak: DHA
Gelendost, İtfaiye, Yenice, Güncel

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