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Ayağına yaba saplandı

Çorum'un Mecitözü ilçesinde ayağına yaba saplanan çocuk hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

07.08.2019 16:55 Ayağına yaba saplandı
Çorum'un Mecitözü ilçesinde ayağına yaba saplanan çocuk hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay, ilçeye bağlı Totali köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ali Doğan (16) adlı çocuk ahırda çalıştığı sırada bir anlık dikkatsizlik sonucu ayağına yaba saplandı. Acı içinde kıvranan çocuk ailesinden yardım istedi. Talihsiz çocuğa ilk müdahale köye gelen sağlık görevlileri tarafından yapıldı. Doğan, müdahalenin ardından ayağındaki yaba parçasıyla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. - ÇORUM

Ali Doğan, Mecitözü, Çorum, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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