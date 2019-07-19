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Ayağına zincir takılan "Çakır"ı itfaiye kurtardı

Suluova ilçesinde ayağı zincire takılan "Çakır" isimli köpek, itfaiye tarafından kurtarıldı.

19.07.2019 15:25 Ayağına zincir takılan "Çakır"ı itfaiye kurtardı
Suluova ilçesinde ayağı zincire takılan "Çakır" isimli köpek, itfaiye tarafından kurtarıldı.
Bir kişiye ait "Çakır" isimli köpeğin ayağı, evin önünde zincire takıldı. Sahibi kendi imkanlarıyla zinciri çıkaramayınca veterinere başvurdu.
Veteriner de iğne ile uyuşturduğu köpeğin ayağındaki zinciri çıkaramayınca sahibi, köpeği aracıyla itfaiyeye götürdü.
İtfaiye ekipleri, köpeğin sağ arka ayağına takılan zinciri spiral makinesiyle keserek çıkarttı.
İtfaiye ekiplerine teşekkür eden sahibi, köpeğini aracına koyarak götürdü.
Kaynak: AA
Suluova, İtfaiye, Güncel

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