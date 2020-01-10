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Ayağında kırık tespit edilen tavşana cerrahi müdahale

Iğdır'da ayağında kırık olduğu tespit edilen tavşana cerrahi operasyon yapıldı.

10.01.2020 14:11 | Son Güncelleme: 10.01.2020 14:13
'da ayağında kırık olduğu tespit edilen tavşana cerrahi operasyon yapıldı.
Bahçesinde beslediği tavşanın sol arka bacağının aksadığını fark eden Yusuf Ziya, Iğdır Üniversitesi Hayvan Hastanesine başvurdu.
Veteriner hekimlerin muayene ettiği tavşanın sol arka ayağında kırık olduğu tespit edildi.
Hastanenin başhekimi Gökhan Koçak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Yaptığımız cerrahi müdahaleyle kemik kırıklarının birleştirilmesini sağladık. Şu an hayvanın genel sağlık durumu çok iyi, antibiyotik tedavisine devam edilecek. Hayvan, yaklaşık üç dört hafta sonra normal sağlığına kavuşacak." dedi.
Ayağında kırık tespit edilen tavşana cerrahi müdahale

Iğdır Üniversitesi, Yusuf Ziya Öztabak, Iğdır, Güncel

Kaynak: AA


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