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Ayağındaki elektronik kelepçe sinyal verdi; kendinden geçmiş halde bulundu

Ersan SAN / İSTANBUL DHAEsenyurt'ta, ev hapsinde bulunan bir kişinin, yerinden ayrılmasıyla ayağındaki elektronik kelepçenin sinyal verdi.

18.09.2019 11:03
Ersan SAN/ İSTANBUL DHA
Esenyurt'ta, ev hapsinde bulunan bir kişinin, yerinden ayrılmasıyla ayağındaki elektronik kelepçenin sinyal verdi. Polis harekete geçerek, şüpheliyi bir apartmanın merdiveninde kendinden geçmiş halde buldu. Uyuşturucu kullandığını söyleyen şüpheli, gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.
Olay, dün saat 16.00 sıralarında, Merkez Mahallesi 1154 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, ev hapsinde bulunan adı öğrenilemeyen kişinin, evinden ayrılması üzerine ayağındaki elektronik kelepçe sinyal verdi. Bunun üzerine polis harekete geçti. Sinyalin geldiği noktaya giden polis ekipleri şüpheliyi, bir apartmanın merdivenlerinde kendinden geçmiş olarak buldu.
Başına su dökülerek kendine gelmesi sağlanan şüpheli, polislere uyuşturucu kullandığı söyledi. Bunun üzerine şüpheli gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Şüphelinin polisteki işlemleri sürüyor.
Ayağındaki elektronik kelepçe sinyal verdi; kendinden geçmiş halde bulundu

Esenyurt, Polis, DHA, Güncel

Kaynak: DHA

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