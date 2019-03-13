Ayağındaki İp Elektrik Hattı Tellerine Dolanan Kızıl Şahin Kurtarıldı

AKSARAY'da, ayağına dolanan ip nedeniyle elektrik hattı tellerinde mahsur kalan kızıl şahin, kurtarılarak tedavi altına alındı.
Karaören köyünde oturan köylüler, bir şahinin elektrik hattı tellerinde çırpındığını gördü. Şahinin, ayağına dolanan ip nedeniyle tellerde sıkışıp kaldığının anlaşılması üzerine Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü'ne haber verildi. Köye gelen ekipler mahsur kalan kızıl şahini kurtardı. Ayağından yaralandığı belirlenen şahin veterinerlik fakültesinde tedaviye alındı.
? - Aksaray
Milli Parklar Müdürlüğü, Aksaray, Güncel
Kaynak: DHA