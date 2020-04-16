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Ayağını çapa makinesine kaptırarak yaralanan çiftçinin yardımına Mehmetçik yetişti

Tunceli'de tarlada çalışırken ayağını çapa makinesine kaptırarak yaralanan çiftçi, askeri helikopterle Erzincan'a sevk edildi.

16.04.2020 12:44 | Son Güncelleme: 16.04.2020 12:45
Tunceli 'de tarlada çalışırken ayağını çapa makinesine kaptırarak yaralanan çiftçi, askeri helikopterle Erzincan'a sevk edildi.
Vali Tuncay Sonel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Başakçı köyünde çiftçilik yapan 59 yaşındaki Hıdır Sönmez'in, tarlasında çalışırken sol bacağını diz altından çapa makinesine kaptırdığını belirtti.
Ayağı kopma noktasına gelerek yaralanan ve kan kaybı yaşayan kişinin jandarmaya ait helikopterle Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildiğini ifade eden Sonel, açıklamasında, "Kahraman pilotlarımızdan, jandarmamızdan ve sağlık çalışanlarımızdan Allah razı olsun. Devletimiz var olsun." ifadelerini kullandı. Ayağını çapa makinesine kaptırarak yaralanan çiftçinin yardımına Mehmetçik yetişti

Kaynak: AA

Etiketler: Tunceli, Güncel
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