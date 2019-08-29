Haberler» 3. Sayfa» Haber

Ayağını demir banka sıkıştıran çocuğu itfaiye kurtardı

Isparta'da PTT Merkez Müdürlüğü Şubesi içerisinde annesi ile demir banklarda oturduğu sırada ayağını sıkıştıran çocuk, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

29.08.2019 16:13 Ayağını demir banka sıkıştıran çocuğu itfaiye kurtardı
Isparta'da PTT Merkez Müdürlüğü Şubesi içerisinde annesi ile demir banklarda oturduğu sırada ayağını sıkıştıran çocuk, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Isparta kent merkezindeki PTT Merkez Müdürlüğü Şubesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, annesiyle birlikte işlem yaptırmak için sırada bekleyen 4 yaşındaki Yasin Kaba, oyun oynadığı sırada ayağını şube içindeki demir banka sıkıştırdı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verilmesiyle birlikte olay yerine Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve polis ekipleri haber verildi. PTT Şubesi'ne ulaşan ekipler, kısa sürede çocuğun ayağını sıkıştığı yerden kurtarmayı başardı.

Herhangi bir yara almadan kurtarılan çocuk daha sonra annesine teslim edildi. - ISPARTA

Isparta, İtfaiye, PTT, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
18:14   Malatya'da otomobil takla attı: 1 yaralı
18:11   Film gibi kaza
18:09   Feci kazada hayatını kaybeden otomobil sürücüsü toprağa verildi
18:07   Serinlemek için girdiği barajda boğuldu
18:06   Bakan Turhan Mardin'de yatımları inceledi, yeni demir yolu müjdesi verdi
18:04   Samandağ'da 3 bin kök Hint keneviri ele geçirildi
18:00   Karaman'da hamile kadın ve kocasına silahlı saldırı