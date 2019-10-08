Haberler » Güncel » Ayağını kaptırdığı çapa makinesinin parçasıyla hastaneye kaldırıldı

Ayağını kaptırdığı çapa makinesinin parçasıyla hastaneye kaldırıldı

ÇANAKKALE'nin Çan ilçesinde ayağını çapa makinesine kaptıran Şaban Aydın (60), yaralandı.

08.10.2019 15:52Ayağını kaptırdığı çapa makinesinin parçasıyla hastaneye kaldırıldı
ÇANAKKALE'nin Çan ilçesinde ayağını çapa makinesine kaptıran Şaban Aydın (60), yaralandı. Aydın, ayağını sıkıştırdığı makinenin bir parçasıyla birlikte hastaneye kaldırıldı.
Olay, Çan ilçesine bağlı Ahlatlıburun köyünde meydana geldi. Şaban Aydın, bahçesinde çapa yaparken, ayağını çapa makinesine kaptırdı. Ayağı makineye sıkışan Aydın'ın çığlıkları üzerine yakınları, yardıma koştu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Aydın'ın ayağı makineden kurtarılamadı. Bunun üzerine Şaban Aydın, makinenin bir parçasıyla birlikte Çan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalesinin ardından da Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Ameliyatla makinenin parçasından kurtulan Aydın'ın yoğun bakım ünitesinde tedavisinin devam ettiği belirtildi.



Devlet Hastanesi, Şaban Aydın, Çanakkale, Aydın, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
22:06 TBMM Başkanı Şentop, Libya Temsilciler Meclisi üyelerini kabul etti
22:06 Brezilya'dan "petrol sızıntısı" açıklaması
22:04 Kedi yavruları sürücünün dikkatiyle kurtarıldı
22:02 TBMM Başkanı Şentop, Fransa-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Costes'i kabul etti
22:02 Hollanda'da "iklim değişikliği"ne karşı işgal eylemleri
22:02 Adıyaman'da bıçaklı kavga: 1 yaralı
22:01 Milli savunma bakanlığı'ndan 'güvenli bölge' için hazırız mesajı