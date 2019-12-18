Haberler » 3. Sayfa » Ayağını kazan temizleme makinesine kaptırdı - Haberler

Ayağını kazan temizleme makinesine kaptırdı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kazan temizleme makinesine ayağını kaptıran bir işçinin ayak parmakları koptu.

18.12.2019 09:03 | Son Güncelleme: 18.12.2019 09:33Ayağını kazan temizleme makinesine kaptırdı
'nın ilçesinde kazan temizleme makinesine ayağını kaptıran bir işçinin ayak parmakları koptu.

Edinilen bilgilere göre olay, Yeniceköy Mahallesi'nde meydana geldi. Bir tekstil firmasında çalışan Mehmet Nuri A. isimli işçi, kazan temizleme makinesinde çalıştığı sırada ayağını makineye kaptırdı. Makineye ayağını kaptıran talihsiz işçinin üç parmağı koptu. Arkadaşları tarafından durumu fark edilen işçi özel bir araçla İnegöl Devlet Hastanesine getirildi. Yaralı işçinin tedavisi burada sürerken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - BURSA

Yeniceköy Mahallesi, Mehmet Nuri, İnegöl, Bursa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

10:06 Kahire ve Buhara, 2020 İslam Dünyası Kültür Başkenti seçildi (1) - Haberler
10:05 (Özel) Veliler okul kantini ve çevresinde asitli içecek satışına tepkili - Haberler
10:03 Vinç kırmızı ışıkta 8 araca çarptı: 5 yaralı - Haberler
09:57 Suudi Arabistan'da üniversitenin duvarı çöktü: 2 ölü, 13 yaralı - Haberler
09:55 Boyabat'ta trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı - Haberler
09:54 Davutoğlu cephesinden Bahçeli'ye sert yanıt: Bize laf edeceklerine oy oranlarını artırsınlar - Haberler
09:40 Hırsız örümcek adam gibi tırmandı önce anahtar sonra lüks cipi çaldı - Haberler
09:19 Kıbrıs uçağında bomba ihbarı paniği - Haberler
09:15 Bilgisayarı tamir olmayınca teknomarketi birbirine kattı - Haberler
09:03 CHP'li vekilin Melih Gökçek'le ilgili, "Masöz tutuyor" sözleri Meclis'i karıştırdı - Haberler
18.12.2019 10:11:36