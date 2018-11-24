Ayağını Yere Basamayan Kediyi Veterinere Götürüp Sahiplendi

24 Kasım 2018 Cumartesi 11:40



24 Kasım 2018 Cumartesi 11:40

DÜZCE Üniversitesi öğrencisi Türkan Koçak, yolda bulduğu ve yürüyemeyecek durumda olan yavru kediyi veterinere götürüp tedavi ettirdikten sonra sahiplendi.Düzce Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü birinci sınıf öğrencisi Türkan Koçak, okuldan kaldığı eve dönerken yolda sol ön ayağının üzerine basamayan ve yiyecek bulmakta zorlanan yavru kediye rastladı. Kediyi alan Türkan Koçak, otobüsle şehir merkezine gelerek veterinere götürdü. Veteriner hekim Servet Karaçam, kedinin bacağını inceleyerek ezilme sonrasında liflerde sorun olduğunu tespit etti. Yapılan tedavi sonrasında yavru kedinin ayağı bandaja alınarak hem yürümesi kolaylaştırıldı, hem de tedavi süreci başladı.Yolda bulduğu yavru kedinin durumunun oldukça kötü olduğunu anlatan Türkan Koçak, Küçük kediyi yolda yürürken buldum ve ayağı gerçekten çok kötü durumdaydı. Bu şekilde bıraksaydım yiyecek bulamazdı. Dayanamadım karşıda bulunan bir evden kutu buldum. Kutunun içerisine koyup veterinere getirdim. Gerekli tedaviyi uyguladılar. İnşallah düzelir dedi.Veteriner hekim Servet Karaçam, tedavi sürecini takip edeceğini belirterek, Daha önce geçirdiği bir travma sonucu ayağındaki liflerde hasar var. Onun için bandaja aldık. Belli bir süre bandaj ayağında kalacak ve gerekli tedavileri yapacağız ve sonucu göreceğiz. Bu tür vakalara sıkça rastlıyoruz. Çocuklarımızda bu konuda oldukça duyarlı. Bu duyarlı çocuklarımızdan biri de kızımız. Bizde elimizden gelen gayreti gösterip yardımcı olmaya çalışıyoruz. diye konuştu. - Zce