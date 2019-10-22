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Ayağıyla uzaklaştırmaya çalıştığı köpeği, çocuklar isteyince okula aldı

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde okulun giriş kapısında yavru köpeği ayağıyla iterek uzaklaştırmaya çalışan güvenlik görevlisi, öğrencilerin isteği üzerine hayvanı içeri aldı.

22.10.2019 12:07Ayağıyla uzaklaştırmaya çalıştığı köpeği, çocuklar isteyince okula aldı

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde okulun giriş kapısında yavru köpeği ayağıyla iterek uzaklaştırmaya çalışan güvenlik görevlisi, öğrencilerin isteği üzerine hayvanı içeri aldı. Öğrenciler, okul bahçesinde yavru köpeği sevdi.

Körfez ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'ndeki Petkim Ortaokulu'nda görevli güvenlik görevlisi, bu sabah okulun giriş kapısının önünde duran yavru köpeği ayağı ile itekleyerek uzaklaştırmak istedi. Bu sırada yaşananları görüp, okul kapısının önüne gelen çocuklar, güvenlik görevlisinden rica ederek hayvanı sevmek istediklerini söyledi. Öğrencilerin bu isteğini geri çevirmeyen güvenlik görevlisi, köpeği okul bahçesine aldı. Çocuklar, bahçede köpeği severek zaman geçirdi.



Körfez, Güncel

Kaynak: DHA

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