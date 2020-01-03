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"Ayak bastı" parası toplayan belediye geri adım attı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesi Belediye Meclisi kararıyla ilçeye giriş çıkış yapan tır, kamyon, minibüs, hafif ticari araç ve taksilerden işgaliye parası adı altında 5 ile 25 lira arasında para toplanmasına gelen tepkiler üzerine belediye uygulamadan vazgeçti.

03.01.2020 15:26 | Son Güncelleme: 03.01.2020 15:31
'nin ilçesi Belediye Meclisi kararıyla ilçeye giriş çıkış yapan tır, kamyon, minibüs, hafif ticari araç ve taksilerden işgaliye parası adı altında 5 ile 25 lira arasında para toplanmasına gelen tepkiler üzerine belediye uygulamadan vazgeçti.

Düziçi Belediyesinin 5 Aralık'ta yapılan meclis toplantısında meclis üyelerinin oy çokluğu ile alınan kararıyla ilçeye giriş çıkış yapan araçlardan işgaliye parası adı altında para toplanmasına karar verildi. Alınan meclis kararına göre ilçeye giren tırlardan 25 TL, kamyondan 20 TL, 50 NC Transit türü araçlardan 15 TL, Doblo türü araçlardan (hafif ticari araç) 10 TL, taksi türü araçlardan ise 5 TL toplanmasına karar verildi. Alınan karar gereği şehir merkezi girişine zabıta kontrol noktası oluşturuldu. Meclis kararında alınan karara yönelik ilçeye giriş yapan araçlardan araç türüne göre makbuz karşılığında işgaliye parası toplanmaya başlandı. Şoförler ise Düziçi Belediyesinin bu uygulamasına tepki gösterdi. Gelen tepkiler üzerine Düziçi Belediyesi yetkilileri uygulamayı sonlandırma kararı aldı. Düziçi ilçe merkezi girişinde oluşturulan zabıta kontrol noktası da kaldırılarak zabıtalar kontrol noktasından ayrıldı. - OSMANİYE

Osmaniye, Düziçi, Güncel

Kaynak: İHA

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