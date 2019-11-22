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Ayak parmakları eline nakledilen işçi kızının elini rahat tutabiliyor

Bolu'da geçirdiği iş kazası sonucu kaybettiği el parmakları yerine ayak parmaklarından 2'si eline nakledilen fabrika işçisi iki çocuk babası Serdar Kurt, kaza sonucu bozulan psikolojisinin nakil sonrası düzelmeye başladığını belirtti.

22.11.2019 21:10 | Son Güncelleme: 22.11.2019 21:10Ayak parmakları eline nakledilen işçi kızının elini rahat tutabiliyor
Bolu'da geçirdiği iş kazası sonucu kaybettiği el parmakları yerine ayak parmaklarından 2'si eline nakledilen fabrika işçisi iki çocuk babası Serdar Kurt, kaza sonucu bozulan psikolojisinin nakil sonrası düzelmeye başladığını belirtti.
Serdar Kurt, Bolu Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir fabrikada çalıştığı esnada geçen yıl nisan ayında geçirdiği iş kazası sonrası 8 parmağını kaybetti.
Kaldırıldığı hastanede parmaklarını kaybettiğini öğrenen Kurt, kaza sonrası psikolojisi bozuldu, hayata küstü.
Ellerinde bulunan sargıların açılmasının ardından umutsuzluğu daha da artan Kurt, derdine çözüm bulmak için internet üzerinden araştırma yaptı.
İstanbul Baltalimanı Kemik Hastanesinde kendisi gibi hastalara çeşitli protezler yapılarak çare olunduğunu öğrenen Kurt, el cerrahisi doktoru Prof. Dr. Kahraman Öztürk'e muayene oldu.
Kurt, Prof. Dr. Kahraman Öztürk'ün, sol ayağından alınacak 2 parmağın sağ eline nakledilmesi önerisini kabul ederek ameliyat oldu. Serdar Kurt'un sol ayağından alınan iki parmak sağ elinin yüzük ve orta parmağına nakledildi. Başarılı ameliyatın ardından yaklaşık 1 ay hastanede kalan Kurt taburcu olarak sağ elini yeniden kullanmaya başladı.
-"Kızım elimi tutuyor artık"
Kurt, AA muhabirine, nakil sonrası yaşadıklarını anlattı.
Ameliyat sonrasında her işini kendisi halletmeye başlayan ve bundan da çok büyük mutluluk duyan Kurt, "Parmaklarım koptuğunda hayatımın bittiğini düşündüm. İhtiyaçlarımı karşılayamayacağımı düşündüm. Çok endişelendim. Gün geçtikçe psikolojik sorunlarım ortaya çıkmaya başladı. Ellerim açıldıktan sonra ailemle dışarı çıktığımda kızım elimi tutamıyordu, korkuyordu. 'Baba senin eline ne oldu, parmağın neden yok' gibi sorular soruyordu." dedi.
Artık yemek yerken ve diğer zaruri ihtiyaçlarını gidermek için kimseden yardım istemek zorunda kalmadığını dile getiren Kurt, en büyük mutluluğunun ise dışarı çıktığında kızının elini tutabilmek olduğunu söyledi.
Kurt, "En önemlisi artık kızımın elini tutabiliyor olmak. En çok kızımın elimi tutabilmesine sevindim. Çünkü dışarıya çıktığımızda elimden tutamıyordu. Küçük olduğu için koşup benimle oynamak istiyordu ama tutamıyordum. Bu beni çok kahrediyordu. Ama şimdi elinden rahatlıkla tutabiliyorum. rahatça kavrayabiliyorum." diye konuştu.
Kurt'un ameliyatını gerçekleştiren Prof. Dr. Kahraman Öztürk ise elde yaralanma sonrası tamir edilemeyen parmak kayıpları veya doğuştan parmak eksikliği olan kişilerde ayaktan ele parmak nakilleri ile başarılı sonuçlar elde edildiğine dikkat çekti.
Öztürk, yapılan nakiller sonrasında hastaların günlük yaşamları ve iş fonksiyonlarının iyileştiğini de belirtti.

Güncel

Kaynak: AA

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