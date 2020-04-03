Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Ayak parmakları kırılan yaşlı adam, hastaneye kaldırıldı

DÜZCE'de ayağından kan akarak kaldırımda yürüyen Mahmut Aydın, (75) vatandaşların çağırdığı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

03.04.2020 10:36 | Son Güncelleme: 03.04.2020 10:36
Ayak parmakları kırılan yaşlı adam, hastaneye kaldırıldı

DÜZCE'de ayağından kan akarak kaldırımda yürüyen Mahmut Aydın, (75) vatandaşların çağırdığı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yapılan muayenesinde parmakları kırıldığı belirlenen Aydın'ın olayın nasıl gerçekleştiğinin farkında olmadığı belirtildi.

Olay, Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Bir marketten alıveriş yaptıktan sonra yaya olarak evine doğru giden Mahmut Aydın'ın ayağının kanadığını görenler, yardımına koştu. Vatandaşlar, koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkması yasaklanan yaş grubunda bulunan Aydın'ı kaldırıma oturtarak kanayan sağ ayağındaki ayakkabıyı çıkardı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Mahmut Aydın'ın parmaklarında kırıklar olduğunu belirledi.Parmaklarının nasıl kırıldığının farkında olmayan, hastalığına bağlı kullandığı ilaçlar nedeniyle acıyı fazla hissetmediği belirtilen Mahmut Aydın, Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.


Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Bir kadını rehin alan emekli astsubay ’Virüslüyüm’ deyip polise tükürdü Haberler
Bir kadını rehin alan emekli astsubay "Virüslüyüm" deyip polise tükürdü
Bakan, koronavirüse karşı desteklenen 14 projenin maliyetini açıkladı Haberler
Bakan, koronavirüse karşı desteklenen 14 projenin maliyetini açıkladı
Bilim Kurulu üyesi Prof. Azap: Salgın ülkemizde 3-4 haftaya pik yapar Haberler
Bilim Kurulu üyesi Prof. Azap: Salgın ülkemizde 3-4 haftaya pik yapar
Koronavirüs sebebiyle hastaneye kaldırılanlar hastalığı nasıl yendiler? Haberler
Koronavirüs sebebiyle hastaneye kaldırılanlar hastalığı nasıl yendiler?
İşçilere taahhütname imzalatıldı: Çalışırken koronavirüs kaparsam sorumluluk bana aittir Haberler
İşçilere taahhütname imzalatıldı: Çalışırken koronavirüs kaparsam sorumluluk bana aittir
Hükümeti vakaları saklamakla suçlayan doktor, gözaltına alındı Haberler
Hükümeti vakaları saklamakla suçlayan doktor, gözaltına alındı
Kriz fırsata döndü! Çay üretiminde 100 milyon dolar Türkiye’ye kalacak Haberler
Kriz fırsata döndü! Çay üretiminde 100 milyon dolar Türkiye'ye kalacak
İstanbul’da koronavirüs sebebiyle özel araçlara trafik yasağı gündemde Haberler
İstanbul'da koronavirüs sebebiyle özel araçlara trafik yasağı gündemde

Son Dakika Güncel Haberleri

12:14: Hayvanseverler sokak hayvanlarını unutmadı - Haber 12:14: Koronavirüs sürecinde özel çocukların eğitimleri dijital ortamda sürüyor - Haber 12:13: Televizyonu arızalanan yaşlı teyzeye Vefa Sosyal Destek Grubundan destek - Haber 12:12: Türk ağır sanayisinin ilk fabrikası KARDEMİR'in temelinin atılmasının ve Karabük'ün kuruluşunun 83.... - Haber 12:12: BM'den İdlib'e 65 tır ile insani yardım - Haber 11:22: Birlikte yaşadığı kadını rehin alan emekli astsubay "Koronavirüslüyüm" diyerek polise tükürdü - Haber 10:52: İstanbul'da koronavirüs sebebiyle özel araçlara trafik yasağı gündemde - Haber 10:04: Ardahan'da yağan karı fırsat bilen iki kafadar, kardan koronavirüs yaptı - Haber 09:28: Sıfır diye aldığı otomobili detaylı inceleten genç, soluğu mahkemede aldı - Haber 09:14: Rusya'yı koronavirüs vakalarını saklamakla suçlayan sendika başkanı görevden alındı - Haber 07:23: 18 yaş altı çocukların ve 60 yaş üzerinin sokağa çıkması yasaklanacak - Haber