Ayak sağlığını korumak için çorapsız ayakkabı denemesi yapmayın

Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden Podolog Dursiye Özdemir Avcı, ayak sağlığını korumak için çorapsız ayakkabı denemesinin yapılmaması gerektiğini belirterek, "Kendi ayak sağlığınızı korumak ve var olan hastalığı başka kişilere bulaştırmamak için ayakkabı denerken mağazada bulunan tek kullanımlık çorapları kullanmalısınız. Başkasının denediği çorabı asla giymeyin." ifadelerini kullandı

Podolog Dursiye Özdemir Avcı yaptığı yazılı açıklamada mağazada çıplak ayakla ayakkabı denenmemesi gerektiğini ifade ederek, "Ayakkabı ayağında siğili ya da mantarı olan müşteri tarafından denendiyse sizin ayağınıza mikrop bulaşabilir." yorumunda bulundu.



Avcı, ayak sağlığını korumak için çorapsız ayakkabı denemesi yapılmaması gerektiğine dikkat çekerek, "Kendi ayak sağlığınızı korumak ve var olan hastalığı başka kişilere bulaştırmamak için ayakkabı denerken mağazada bulunan tek kullanımlık çorapları kullanmalısınız. Başkasının denediği çorabı asla giymeyin. Tıpkı diş fırçası gibi çorap, ayakkabı ve ev terlikleri kişiye özel olmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.



Pedikürde doğru bilinen yanlış

Pedikür ekipmanlarıyla da hastalık bulaşabileceğini belirten Avcı, şunları kaydetti:

"Pedikür ekipmanlarınızın da hijyenine dikkat etmelisiniz. Kendi pedikür setleriyle ile güzellik salonlarına giden kişiler de kendine güvenmesin. Çünkü ayağınızda mantar, siğil gibi bir enfeksiyon varsa kendi aletleriniz temizlenmediği için mikroorganizmalar bu setlerin üzerinde var olmaya devam ediyor. Böylece enfeksiyonu kendi ayağınıza tekrar bulaştırmış oluyorsunuz. Eğer bu tür şikayetleriniz varsa ve tedaviye rağmen iyileşmiyorsanız pedikürde kullanılan aletlerin hijyenini sorgulayın."

Alışverişte nelere dikkat edilmeli

Avcı, hijyen dışında ayak sağlığında ayakkabı tercihinin de önemine işaret ederek, yürürken ayağı yormayan ve hafif ayakkabıların kullanılmasını belirtti.

Ayakkabıyı gün sonunda ayağın şiş ve yorgunken denenmesinin daha doğru olacağına dikkati çeken Avcı, şu ifadeleri kullandı:

"Ayakkabı seçiminde ayağınızın en uzun parmağıyla ayakkabının uç kısmında elinizin işaret parmağı kadar boşluk olmasına dikkat etmek ilk kural. Ayağınızın en geniş tarak kısmı baz almalı, ayağı sıkmayacak, önü geniş ve parmaklarınıza baskı yapmayacak şekilde yüksek olan modeller rahatlık açısından önemli.

Bunun yanı sıra ayağınızın tarak kısmından ayağı saran, ayağın öne gidip gelmesini engelleyecek bir bağcık, cırt cırt ya da tokalı modeller de yürüyüş sırasında olası kazaları önlüyor. Ayakkabının tabanında yürüme mekanizmasını da destekleyecek şekilde ayak başparmak kıvrımına izin vererek, yerden gelecek şoku absorbe edecek destek de olmalı."

Kaynak: AA