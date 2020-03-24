Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Ayak selamlı, ateş ölçerli ve dezenfektanlı nikah - Haberler

Ayak selamlı, ateş ölçerli ve dezenfektanlı nikah

ANTALYA'da Ukraynalı ve Türk çift, nikahlarına davet ettikleri konuklarını koronavirüs tedbirleri kapsamında ayak selamıyla karşılayıp, ateşini öçlükten sonra ellerine dezenfektan sıktı.

24.03.2020 13:00 | Son Güncelleme: 24.03.2020 13:01
Ayak selamlı, ateş ölçerli ve dezenfektanlı nikah

ANTALYA'da Ukraynalı ve Türk çift, nikahlarına davet ettikleri konuklarını koronavirüs tedbirleri kapsamında ayak selamıyla karşılayıp, ateşini öçlükten sonra ellerine dezenfektan sıktı. Çifte, belediye tarafından maske, eldiven ve el dezenfektanı hediye edildi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının ardından uzmanların 'sosyal mesafeyi koruyun, kalabalık ortamlarda durmayın ve hijyene önem verin' uyarısı etkili oluyor. Günlük yaşamda insanların büyük kısmı sosyal mesafeye dikkat edip, maske ve el dezenfektanları ve kolonyalarla hijyene de önem veriyor. Koronavirüse karşı mücadeleye kısa sürede alışan insanlar olabildiğince dışarı çıkmazken, nikah kıymak ve resmi işler gibi zorunlu hallerde ise koronavirüse karşı tedbirli davranarak çözme yolunu seçiyor.

Antalya 'da yaşayan Ukrayna vatandaşı Oksana Bats (42) ile Murat Günarslan (41) hayatlarını birleştirmek için Konyaaltı Belediyesi'ne başvurdu. Çifti evlenmelerindee bir mahsur olmadığının tespitinin ardından belediye yetkilileri, iletişime geçerek belediyedeki nikah salonuna davet etti.

Konyaaltı Belediyesi Feslikan Salonu'na yakınlarıyla birlikte gelen Bats ve Günarslan çiftine şahitler dışında yalnızca 4 kişinin salona alınabileceği söylendi. Belediye görevlileri ise nikah öncesinde salonda detaylı temizlik yapıp, koltukları ve nikahın kıyılacağı masayı dezenfektan ile temizledi. Bats ve Günarslan çifti salon girişinde konukları ilginç bir yöntemle karşıladı. El sıkışmak yerine ayak selamıyla konuklarını karşılayan Oksana Bats, bir taraftan ateşlerini de ölçtü. Bats'ın testinden geçen konuklara Murat Günarslan ellerine dezenfektan sıkarak yine ayak selamıyla 'hoşgeldin' dedi.

Çift ve konuklar karşılamanın ardından sosyal mesafe kuralına uyararak birer metre aralıklarla koltuklara oturdu. Nikahın kıyılmasının ardından çifte Konyaaltı Belediyesi tarafından maske, eldiven el dezenfektesi hediye edildi. Bats ve Günarslan çifti hediyeye şaşırmadıklarını günün şartlarının artık bunu gerektiğini söyledi. Sosyal mesafeye de dikkat ettiklerini belirten Murat Günarslan, "Böyle planlamamıştık ama ne yapalım artık yakınlarımızla daha sonra acısını çıkarırız" dedi.


Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: DHA

Etiketler : Koronavirüs, Antalya, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Yaşlılarımızı zapt edemiyoruz! Bu fotoğraf da Maraş’tan geldi Haberler
Yaşlılarımızı zapt edemiyoruz! Bu fotoğraf da Maraş'tan geldi
Komşuda son 24 saatte 122 kişi daha hayatını kaybetti Haberler
Komşuda son 24 saatte 122 kişi daha hayatını kaybetti
Türkiye, virüse kilitlenmişken sürpriz bir anket geldi: Erdoğan mı, Gül mü? Haberler
Türkiye, virüse kilitlenmişken sürpriz bir anket geldi: Erdoğan mı, Gül mü?
Salgında en çok kullandığımız ürün Avrupa’da manşet oldu: Türklerin gizli silahı Haberler
Salgında en çok kullandığımız ürün Avrupa'da manşet oldu: Türklerin gizli silahı
Bakanlık harekete geçti, yaşlı adama saygısızlık yapan kişi yakalandı Haberler
Bakanlık harekete geçti, yaşlı adama saygısızlık yapan kişi yakalandı
MEB, tartışma yaratan görüntüler hakkında soruşturma başlattı Haberler
MEB, tartışma yaratan görüntüler hakkında soruşturma başlattı
Avrupa ülkesinde, ikiden fazla insanın bir araya gelmesi yasaklandı Haberler
Avrupa ülkesinde, ikiden fazla insanın bir araya gelmesi yasaklandı
Büyükşehir belediyesi, personeline biner lira ikramiye verecek Haberler
Büyükşehir belediyesi, personeline biner lira ikramiye verecek

Son Dakika Güncel Haberleri

13:21: DHA YURT BÜLTENİ - 7 - Haber 13:21: Öğrenciler işaret diliyle 'Evde kal Türkiye' videosu hazırladı - Haber 13:21: Gemlik Belediyesinden yaşlılara yardım eli - Haber 13:20: Fahrettin Altun: "Gerekli yasal işlemler yapılmaktadır" - Haber 13:20: Kızılay Çorlu Şubesi adeta seferberlik ilan etti - Haber 12:48: Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1934'e yükseldi - Haber 12:30: Son dakika: Yaşlı amcayla olan diyaloğuyla tepki çeken şahıs, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı - Haber 12:26: Salgında en çok kullandığımız ürün Avrupa'da manşet oldu: Türklerin gizli silahı - Haberler 12:17: Son dakika: MEB, Adnan Menderes'in idamını konu alan animasyonun öğrencilere izletilmesi hakkında soruşturma başlattı - Haber 12:01: WhatsApp'tan gönderilen "Papa'nın Dansı" isimli videonun, android cihazları sıfırladığı iddiası gerçeği yansıtmıyor - Haber 11:45: İstanbul Havalimanı'da koronavirüs gerginliği! Cezayirli vatandaşlar zorla ülkeye girmek istedi - Haber 11:26: Sınırımızdaki iki ülke arasında çatışma çıktı: 1 asker öldü - Haber
Loading