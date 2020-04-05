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Ayak ve kelle paça çorbasına ilgi arttı, kasaplar talebe yetişemiyor

MUĞLA'da, virüs ve hastalıklara karşı bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyenler, kelle paça başta olmak üzere kemik suyuyla yapılan çorbalara büyük ilgi gösteriyor.

05.04.2020 07:38 | Son Güncelleme: 05.04.2020 07:39
Ayak ve kelle paça çorbasına ilgi arttı, kasaplar talebe yetişemiyor

MUĞLA'da, virüs ve hastalıklara karşı bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyenler, kelle paça başta olmak üzere kemik suyuyla yapılan çorbalara büyük ilgi gösteriyor. İlçe merkezi ve 13 kırsal mahallesindeki toplam 15 kasap, vatandaşlara ve lokantalara kemiğin yanı sıra küçük ve büyükbaş hayvan ayağı yetiştirmekte güçlük çekiyor.

Marmaris ilçesinde, koronavirüs, grip ve kronik üst solunum yolu hastalıklarına karşı bağışıklık sistemlerini güçlendirmek isteyen vatandaşlar, kasaplara akın etti. İlçedeki 13 kırsal mahalledeki toplam 15 kasap dükkanı, dana-kuzu ayağı ile kemik yetiştiremez oldu. Talebe rağmen fiyatlarını artırmayan kasaplar, dana ayağının tekini 15 lira ve kuzu ayağının tekini 5 liradan satıyor. Ayrıca küçük ve büyükbaş hayvan kemikleri de kemik suyunu çorba ve yemeklerde kullanmak isteyenlerden rağbet görüyor. Kasaplar, isteğe göre müşterilerine kemikleri kırarak veriyor.

15 yaşından bu yana kasaplık yapan Ali Sarı (38), "Kış döneminde ve özelikle son virüs olayları ve çeşitli hastalıklara karşı bağışıklık sistemi artırılması için kemik, dana ve kuzu ayağına yoğun talep var. Hem kelle hem de ayak paça çorbası yapan lokantaların yanı sıra vatandaştan bu konuda talep çok fazla. Günlük 300 kadar dana ve kuzu ayağı satışımız oluyor. Aynı zamanda besicilik yaptığımız için bu talebe yetişebiliyoruz. Ama besici olmayan kasaplarda dana-kuzu ayağı yoğun talep nedeniyle bulmak zor. Devamlı müşterilerimize ve alışverişe gelenler dana kemiğini ise istediğinde ücretsiz veriyoruz" dedi.

Kasap Ahmet Kökten (40) ise, "Marmaris'in merkezi ve kırsal mahallerinde 15 kasap var. Besicilik yapmayan kasaplarda dana ve kuzu ayağı, artan talepten dolayı kalmadı. Besici olarak bizler bile gelen talebe yetişmekte zorlanıyoruz" dedi.

Kasaptan dana kemiği alan Melike Duman, "Özellikle kış aylarında tüm yemeklerimi kemik suyu ile yapıyorum. Dana kemiğinde ilik var ve doktorlarımın dediğine göre bağışıklık sistemini güçlendirdiği için çok faydalı. 6 ile 8 saat kaynattıktan sonra başta çorba olmak üzere tüm yemeklerde kullanıyorum. Haftanın üç günü hem et ürünlerimi hem de kemiğimi alıyorum" diye konuştu.

Vatandaşlardan Vural Kandemir de bağışıklık sistemini güçlendirdiğini düşündürdüğü için 2 günde 1 ayak paça çorbası içtiğini belirtip, faydasını da gördüğünü söyledi. Emral Ural ise, "Ayak ve kelle paça çorbası bağışıklık sistemini güçlendirmesi nedeniyle çok faydalı. Bu çorbayı içen kolay kolay gribe yakalanmaz" dedi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Marmaris, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Ayak ve kelle paça çorbasına ilgi arttı, kasaplar talebe yetişemiyor - Haberler

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