Ayakkabı Bağcıklarının Kaç Farklı Şekilde Bağlandığını Gösteren Viral Video

Kaynak: WebTekno

2000'li yılların başında, gençler arasında kız-erkek fark etmeksizin halı saha kramponları giymek moda haline gelmişti. Bu ayakkabıların bazıları model olarak yandan bağcıklıydı ve aslında o modellerin bağcıklarını takmak ve bağlamak için özel bir yöntem vardı. Böylece ayakkabı yüzeyi daha pürüzsüz hale gelirdi ve topa istenilen şekilde vurmayı, topu kontrol etmeyi kolaylaştırırdı.Tabii ki herkes halı saha maçına gitmeyecek ama herkesin ayakkabısının bağcığı var. İnternette viral olan bir video, bu bağcıkları bağlamanın farklı yollarını gösteriyor.Bob Kitt adlı kullanıcı tarafından paylaşılan videoda, bağcık bağlamanın aşırı basit versiyonlarından inanılmaz kompleks versiyonlarına pek çok yöntem yer alıyor. Videonun orijinal kaynağı bilinmiyor ama Kitt Bob'un gönderisindeki video bu yazı yazılırken 11.7 milyon defa izlenmişti.Twitter'da pek çok kullanıcı, videoda gördükleri bağcık bağlama yöntemlerini kullandıkları gönderiler paylaştı.Bazı kullanıcılar da kendi ilginç bağcıklarının görüntüleriyle karşılık verdi.