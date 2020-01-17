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Ayakkabı boyacıları için yapılan "Boyaevi" açıldı

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde ayakkabı boyacıları için yapılan "Boyaevi" açıldı.

17.01.2020 17:38 | Son Güncelleme: 17.01.2020 17:40
'nun ilçesinde ayakkabı boyacıları için yapılan "Boyaevi" açıldı.
Azdavay Kaymakamlığı tarafından hayata geçirilen "Ekmek Kapısı projesi" kapsamında yaptırılan "Boyaevinin" açılış törenine Kaymakam Melih , Belediye Başkanı Osman Nuri Civelek ile kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.
Aydoğan, açılışta yaptığı konuşmada, ilçede iki ayakkabı boyacısı bulunduğunu belirterek, "Onların istihdama kazandırılması ve sosyal hayatta daha fazla yer alması ile işlerini sıcak ve konforlu ortamda yapmalarını sağlamak için projeyi düşündük. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımızca yürütülen proje kapsamında yapılan boya evinin ilçemize hayırlı olmasını dilerim." dedi.
Dua edilmesinin ardından boyaevi açıldı.
Açılışın ardından boya sandıklarının başına oturan Eşref Aslan ve Yaşar Tonkal projeye emeği geçenlere teşekkür etti.
Ayakkabı boyacıları için yapılan

Kastamonu, Aydoğan, Azdavay, Güncel

Kaynak: AA


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