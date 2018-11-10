Ayakkabı boyacısından saygı duruşu Amasya
'da 10 Kasım
AMASYA - Amasya'da yaşayan 70 yaşındaki ayakkabı boyacısı Yalçın Taşan, 10 Kasım töreni esnasında üstünü kaplayan şemsiyeye Türk bayrağı ve Atatürk
posteri astığı sandığını önünde asker selamıyla saygı duruşunda bulundu. 61 yıldır ayakkabı boyacılığı yaparak ailesinin geçimini sağlayan 70 yaşındaki evli ve 3 çocuk babası Yalçın Taşan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk
'ün ebediyete intikalinin 80. yıl dönümü dolayısıyla sandığının da bulunduğu Yavuz Selim
Meydanı'ndaki anma törenlerini gözleri dolu şekilde takip etti. Atatürk'ün gözlerini yumduğu saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla ayağa kalkan Taşan saygı duruşunu ve ardından İstiklal Marşı'nı asker selamıyla izledi.Sandığının üstüne açtığı şemsiyeye Türk bayrağı ve Atatürk posteri de asan Taşan, "Gurur duyuyoruz. Ulu Atatürk'ün kabri cennet olsun. Ne mutlu Türküm diyene. Mutluyuz. O günleri bize bağışladı. Türkiye
'yi bağışladı" diye konuştu.Törende Vali Dr. Osman Varol, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Nihat Ergün
ile Belediye Başkanı Cafer Özdemir
de Atatürk Anıtı'na çelenk koydu.
Şemsi Tebrizi,Mustafa Kemal Atatürk
10 Kasım 2018 Cumartesi 10:39