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Ayakkabı hırsızı güvenlik kamerasında

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde bir apartmandan ayakkabı çaldığı belirlenen şüpheli, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

06.12.2019 12:25 | Son Güncelleme: 06.12.2019 12:25Ayakkabı hırsızı güvenlik kamerasında
EDİRNE'nin ilçesinde bir apartmandan ayakkabı çaldığı belirlenen şüpheli, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Hırsızlık anı, apartmanın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, İspat Cami Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Kapısı açık olan apartmana giren hırsız, dairenin kapısındaki bir çift ayakkabıyı alıp, montunun içine saklayarak hızla apartmandan çıktı. Hırsızın ayakkabıları çalma anı ise apartmanın güvenlik kamerasınca kaydedildi. Ayakkabıların sahibinin ihbarı üzerine polis inceleme başlatattı.  Apartmanın güvenlik  kamerası görüntülerini inceleyen polis, hırısızın H.C.K. olduğunu belirledi. Yakalanan hırsız, gözaltına aldı.


- Edirne

Edirne, Keşan, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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