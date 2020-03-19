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Ayakkabı hırsızı güvenlik kamerasında

ARNAVUTKÖY'de bir binaya girerek ayakkabı çalan hırsız, binadaki güvenlik kameralarına yakalandı.

19.03.2020 12:44 | Son Güncelleme: 19.03.2020 12:44
Ayakkabı hırsızı güvenlik kamerasında

ARNAVUTKÖY'de bir binaya girerek ayakkabı çalan hırsız, binadaki güvenlik kameralarına yakalandı. Kameraları fark eden hırsız, ayakkabıları çalmaktan vazgeçmedi. Yüzünü kapüşonlu kıyafetiyle gizlemeye çalışan hırsız, girdiği binada 5 çift ayakkabı çalarak kayıplara karıştı.

Olay, dün öğlen saatlerinde Arnavutköy Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Yalınay Sokak üzerinde bulunan bir binada gerçekleşti. İçerisinde 10 dairenin bulunduğu binaya giren ayakkabı hırsızı, binadaki dairelerin kapı önünde bulunan ayakkabıları gözüne kestirdi. Tüm dairelerin önündeki ayakkabılardan markalı ve yeni olanları çalan hırsız binadaki güvenlik kameralarına yakalandı. Kameraları fark eden hırsız hem hırsızlıktan vazgeçmedi hem de kıyafetiyle yüzünü gizlemeye çalıştı. Binada bulunan 4 daireden ayakkabı çalan hırsız daha sonra hızla binadan uzaklaştı. Hırsızın görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı.


Kaynak: DHA

Etiketler : Arnavutköy, Güncel

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