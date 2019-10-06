Haberler » Güncel » Haber

Ayakkabı hırsızları suçüstü yakalandı

Adıyaman'da bir binaya giren iki hırsızlık şüphelisi, kapı önlerindeki ayakkabıları çaldıkları esnada polis ekipleri tarafından yakalandı.

06.10.2019 23:53
Adıyaman'da bir binaya giren iki hırsızlık şüphelisi, kapı önlerindeki ayakkabıları çaldıkları esnada polis ekipleri tarafından yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde bir binaya giren A.D. ile M.R.B. kapı önlerindeki ayakkabıları çalmak istedi.
Site görevlisi durumu fark etmesi üzerine polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, şüphelileri ayakkabıları çaldıkları esnada suçüstü yakaladı.
Gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.
Polis ekipleri, çalınan ayakkabıyı sahibine teslim etti.
Öte yandan hırsızlık şüphelilerinin kullandıkları motosikletin ise trafikten men kaydının olduğu öğrenildi.
Ayakkabı hırsızları suçüstü yakalandı

Cumhuriyet Mahallesi, Adıyaman, Polis, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
04:28 TİKA'nın gönüllü elçileri Güney Amerika'da
04:20 Trump grubu, İslamofobik grubun etkinliğini tepkiler üzerine iptal etti
03:59 Yeşile bürünen FSM Köprüsü havandan görüntülendi
03:50 Tunus'taki cumhurbaşkanı seçimleri
03:28 Başkent'te zincirleme trafik kazası: 2'si çocuk, 4 yaralı
03:27 Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücüyü korkuluklar kurtardı
03:26 Sinir krizi geçiren kadın evi ateşe verdi iddiası