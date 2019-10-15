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Ayakkabı ile uyuşturucu sevkiyatına jandarma darbesi

Gaziantep'te jandarma ekipleri, uyuşturucu ticareti ihbarı üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, çuvallar içerisindeki ayakkabılara zula edilmiş toplam 3 bin 475 adet uyuşturucu hap ele geçirdi.

15.10.2019 17:50Ayakkabı ile uyuşturucu sevkiyatına jandarma darbesi
Gaziantep'te jandarma ekipleri, uyuşturucu ticareti ihbarı üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, çuvallar içerisindeki ayakkabılara zula edilmiş toplam 3 bin 475 adet uyuşturucu hap ele geçirdi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri istihbari çalışmalar sonucunda Gaziantep-Osmaniye-Adana (TAG) otoyolu üzerinde dinlenme tesisi bölgesinde uyuşturucu alışverişi yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler düzenlediği operasyonda R.E.H., A.E.C., A.E.H. ve M.E.M. isimli şahısları gözaltına alırken, şahısların yanında bulunan çuvallarda ayakkabılar içerisine zulalanmış toplam 3 bin 475 adet captagon uyuşturucu hap ele geçirdi.

Şahısların adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi - GAZİANTEP

Uyuşturucu Ticareti, Gaziantep, Jandarma, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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