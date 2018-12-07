Ayakkabı keçesinin altında eroin çıktı

07 Aralık 2018 Cuma 11:34



07 Aralık 2018 Cuma 11:34

Ayakkabı keçesinin altında eroin çıktıVAN - Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde ayakkabı keçesinin altına gizlenmiş 200 gram eroin ele geçirildi. Gevaş ilçesindeki Yoldöndü Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince Van-Bitlis karayolu üzerinde bulunan jandarma kontrol noktası karşısındaki yoldan yaya olarak hareket eden iki şahsı şüphe üzerine durdurdu. Şahısların yapılan üst aramasında ayakkabı keçesi altına gizlenmiş vaziyette 200 gram eroin ele geçirildi.Olayla ilgili olarak 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı.