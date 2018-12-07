07 Aralık 2018, 11:30
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Ayakkabı Keçesinin Altından Eroin Çıktı

Ayakkabı Keçesinin Altından Eroin Çıktı

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde ayakkabı keçesinin altına gizlenmiş 200 gram eroin ele geçirildi.

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde ayakkabı keçesinin altına gizlenmiş 200 gram eroin ele geçirildi.

Gevaş ilçesindeki Yoldöndü Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince Van- Bitlis karayolu üzerinde bulunan jandarma kontrol noktası karşısındaki yolda iki şahıs şüphe üzerine durduruldu. Şahısların yapılan üst aramasında ayakkabı keçesi altına gizlenmiş vaziyette 200 gram eroin ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. - VAN
07 Aralık 2018 Cuma 11:30



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