Ayakkabı Keçesinin Altından Eroin Çıktı

Van
İl Jandarma
Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde ayakkabı keçesinin altına gizlenmiş 200 gram eroin ele geçirildi. Gevaş
ilçesindeki Yoldöndü Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince Van- Bitlis
karayolu üzerinde bulunan jandarma kontrol noktası karşısındaki yolda iki şahıs şüphe üzerine durduruldu. Şahısların yapılan üst aramasında ayakkabı keçesi altına gizlenmiş vaziyette 200 gram eroin ele geçirildi.
Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. - VAN
07 Aralık 2018 Cuma 11:30