Ayakkabı sektörünün kalbi Bursa'da atıyor

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen açılış törenine; Bursa Vali Yardımcısı Mustafa Gündoğan , Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş , Türkiye Umum Ayakkabıcılar Federasyonu Başkanı Ahmet Aydan, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Ayakkabı ve Deri Sektörü Komite Başkanı Mümin Çelik, Bursa Ayakkabıcılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İbrahim Aytekin, siyasi parti yetkilileri ve ayakkabı sektörü temsilcileri katıldı.

Türkiye'deki ayakkabı üreticilerini aynı çatı altında toplayan ve 'Kış Sezonu' temasıyla planlanan fuarda konuşan Network Fuarcılık Genel Müdürü Hasan Eker , şunları söyledi: "Geçen yıl bu güzel mekânda Büyükşehir Belediyemizin de katkısıyla 9 adet ihtisas fuarı gerçekleştirmiştik. Amacımız, Bursa'nın en önemli fuar alanının daha verimli kullanılması, şehrimizdeki önemli sektörlerin gelişmesi, turizmimize katkı ve kentimizin fuarcılıktan pay alması. Biz burada esnafımızı rahatsız etmeyen, sektörden toptancıların buluştuğu yapılmayan sektörlerin yer aldığı ihtisas fuarları düzenliyoruz. Üreticiler, perakendeciler ve toptancılar arasında ticari ilişkilerin geliştirilmesi ile iş bağlantılarının da hedeflendiği bir fuar bu. Geçtiğimiz yıl 2 tane ayakkabı fuarı düzenledik. Bursa'da ayakkabı sektörü çok güçlü bir sektör. Özellikle kadın ayakkabısında iyi durumdayız. Fuarımızda İstanbul , Manisa , Gaziantep , Konya Sakarya , Denizli gibi şehirlerden firmalar katılıyor. Yanı sıra yabancı alım heyetleri de getiriyoruz."

"Fuarlar iddiamızı ortaya koyuyor"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise, "İstikrarlı bir şekilde fuarlarımızı üzerine koyarak gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Bursa önemli bir pazar. Bursa, İstanbul Ankara ve İzmir gibi 3 önemli metropolün tam ortasında yer alıyor. Ekonomimizin genel anlamda durağan geçtiği süreç içerisinde fuarlar bizim iddiamızı ortaya koyuyor. İnanıyorum ki bu fuarlarımız önümüzdeki yıllarda katlanarak devam edecek. Bursa her ne kadar tekstil, otomotiv, ahşap, turizm gibi farklı sektörlerle ön planda gözüküyor gibi olsa da ayakkabı ve deri sektörüyle ilgili de ciddi bir potansiyelimiz var. Böyle özel bir fuarı organize edenlere ve fuara katılanlara çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Sürekli düzenlenen fuarlar kente çok fayda sağlıyor"

Bursa Vali Yardımcısı Mustafa Gündoğan da şunları söyledi: "Bursa ülkemizin en önemli tarım ve sanayi merkezlerinden birisi olmasının yanında sürekli gelişen bir ticaret destinasyonudur. Sürekli düzenlenen ulusal ve uluslararası fuarlar, ilimizin ticaret merkezi olma konumunu daha da güçlendirmektedir. Bir ürünü pazarlamak için firmanın prestijini arttırmaya ve marka imajını oluşturmaya yönelik çalışmalar zorunlu hale gelmiştir.Bu ise modern fuarlarda etkin bir pazarlamayı sürekli kılarak yapılabilmektedir. Firmalar fuarlarda hem ürünleri tanıtmakta hem de yaptığı görüşmelerle işlerini geliştirmektedirler. Bu fuar da tamamen bu amaca hizmet eden önemli bir fuardır."

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Ayakkabı ve Deri Sektörü Komite Başkanı Mümin Çelik, "Bursa'da ayakkabı fuarının olup olmayacağını yıllarca çok tartıştık. Böyle bir fuar yapmak hayalimizdi. Çok şükür 3. Fuarımıza ulaştık bile. İnşallah 33'leri 43'leri görürüz. Ekonomik olarak sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz sektör olarak ama bu yeni şartlara da adapte olduğumuzu düşünüyorum" dedi.

"Geçen yılsonu ayakkabı sektöründeki ihracatımız, 800 milyon dolar civarındaydı"

Türkiye Umum Ayakkabıcılar Federasyonu Başkanı Ahmet Aydan da, şöyle konuştu: "Ayakkabı bir yaşam biçimidir. İnsanımızın olmazsa olmazıdır. Ben her yeri karış karış geziyorum, sektörümüzün bulunduğu durumu gayet iyi biliyorum. Sektörümüzde malum ekonomik gelişmelerden dolayı bir daralma yaşandı. Sağ olsun hükümetimizin destekleriyle bunu aşıyoruz. Geçen yılsonu itibariyle ayakkabı sektöründeki ihracatımız, 800 milyon dolar civarındadır. Bu yıl inşallah ihracatta 1 milyar doları aşmak istiyoruz."

Açılış sonrasında protokol üyeleri, tek tek stantları dolaşarak, üreticilerle sohbet edip ürünleri inceledi. 3. BURSAF Ayakkabı ve Deri Ürünleri Fuarı, 29 Haziran Cumartesi günü sona erecek.