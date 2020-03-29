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Ayakkabı tamircisi Ömer usta, çırak bulamamaktan şikayetçi

Ayakkabı tamircisi Ömer usta, çırak bulamamaktan şikayetçi Giresun'da 30 yıldır ayakkabı tamirciliği yapan Ömer Teke, bu mesleği öğrenip devam ettirecek birisini bulamamaktan şikayet etse de işini hala severek yapıyor.

29.03.2020 12:17 | Son Güncelleme: 29.03.2020 12:19
Ayakkabı tamircisi Ömer usta, çırak bulamamaktan şikayetçi
GİRESUN - Giresun 'da 30 yıldır ayakkabı tamirciliği yapan Ömer Teke, bu mesleği öğrenip devam ettirecek birisini bulamamaktan şikayet etse de işini hala severek yapıyor.
Giresun'da 1990 yılında çırak olarak başlayıp günümüzde kendi dükkanını işleten Ömer Teke, mesleğini ayakkabı tamirciliğinin son ustalarından birisi olarak devam ettiriyor. Ortaokulu bitirdikten sonra amcasının oğlu ile birlikte çırak olarak başlayıp 2003 yılından beri kendi dükkanında çalışan Teke, gün boyu gelen müşterilerin ayakkabılarını tamir etmenin yanı sıra çanta, bavul ve kemerleri de tamir etmekle meşgul oluyor. 13 yıl çırak olarak çalıştığını belirten Teke, "Ben 1990 yılında başladım bu mesleğe ve 13 yıl çırak olarak çalıştım. Bu iş bir zanaattır. Ben bu işi ustasından öğrenerek bu günlere geldim. Bu mesleğin devam etmesini istiyoruz ama yetiştirmek için çırak bulamıyoruz. Eğer böyle giderse biz bu mesleğin son ustaları olarak kalacağız. Müşteri potansiyelimiz de var, günümüzde imkanlarda iyi. İnsanlar yeni bir ayakkabı almaktansa yıpranan ayakkabılarını getirdiğinde hem tekrardan kullanmalarına yardımcı oluyoruz hem de paradan tasarruf etmelerini sağlıyoruz" dedi. Ayakkabı tamircisi Ömer usta, çırak bulamamaktan şikayetçi

Kaynak: İHA

Etiketler: Giresun, Kültür Sanat

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Ayakkabı tamircisi Ömer usta, çırak bulamamaktan şikayetçi

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