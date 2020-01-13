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Ayakkabı topuğuna eroin saklamış

Denizli'de uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda yakalanan 25 kişiden 14'ü tutuklandı.

13.01.2020 19:35 | Son Güncelleme: 13.01.2020 19:36
'de uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda yakalanan 25 kişiden 14'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu madde satışı yapıldığı belirlenen adresler ve kente uyuşturucu getirdiği değerlendirilen kişilere yönelik eş zamanlı operasyonda 24 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 61 gram metamfetamin, 16 adet uyuşturucu hap, 102 gram eroin ve hassas terazi ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13'ü tutuklandı, 11 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Ayakkabı topuğuna eroin saklamış
Denizli'deki diğer operasyonda ise A.K'nin (35) kente uyuşturucu getireceği bilgisine ulaşan polis, şehirlerarası otobüs terminalinde yaptığı operasyonda şüpheliyi yakaladı.
Şüphelinin üzerinde yapılan aramada, ayakkabısının topuğuna gizlenmiş halde 20 gram eroin ele geçirildi.
Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
Ayakkabı topuğuna eroin saklamış

Denizli, Güncel

Kaynak: AA


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