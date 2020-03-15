Ayakkabılarını tamir ettirmek için 20 gün sonraya gün alıyorlar
Ayakkabılarını tamir ettirmek için 20 gün sonraya gün alıyorlar Bu da ayakkabı tamir sırası Çanakkale'de ayakkabı tamircileri önünde kuyruk oluşuyor.
15.03.2020 11:56 | Son Güncelleme: 15.03.2020 12:05
Ayakkabılarını tamir ettirmek için 20 gün sonraya gün alıyorlarBu da ayakkabı tamir sırası
ÇANAKKALE - Çanakkale 'de ayakkabı tamircileri önünde kuyruk oluşuyor. Şehir merkezi nüfusu 130 bin olan Çanakkale'de 40 bin üniversite öğrencisi bulunuyor. Öğrenciler tasarruf için yırtılan ayakkabılarını atmak yerine tamir ettiriyor. Ayakkabı tamircilerinin müşterilerinin yüzde atmışı ise öğrencilerden oluşuyor. Şehirde çok az ayakkabı tamircisi bulunduğu için kunduracılar ayakkabısını tamire getirenlere 20 gün sonraya gün veriyor. Ayakkabı tamir fiyatları 3 ila 20 lira arasında değişiyor. Tasarruf yapmak isteyen öğrenciler tamircilere akın ediyor. Kunduracılar, ayakkabısını tamire getiren müşterilerin telefon numaralarını alırken, 20 gün sonraya gün veriyor. Tamirciler yoğunluktan memnunken, vatandaşlar ise sık sık tamircilerin kapısını çalarak ayakkabılarının bitip bitmediğini soruyor.Uzun yıllardır ayakkabı tamirciliği yaptığını ifade eden Mehmet Tutar, "Çanakkale'de ayakkabı tamir işlerine yoğun talep var, müşterilerimizin ekserisi öğrenci. Aşırı talebe yetişmek için var gücümüzle çalışıyoruz. İşler o kadar yoğun ki 20 gün sonrasına gün veriyoruz. 2 ay önce 45 gün sonraya sıra veriyorduk. Çanakkale'de tamirci az olunca bize çok iş düşüyor. Yoğunluktan memnunuz, ayakkabı tamirini 3 ila 20 lira arasında değişen fiyatlarla yapmaktayız" dedi.
ÇANAKKALE - Çanakkale 'de ayakkabı tamircileri önünde kuyruk oluşuyor. Şehir merkezi nüfusu 130 bin olan Çanakkale'de 40 bin üniversite öğrencisi bulunuyor. Öğrenciler tasarruf için yırtılan ayakkabılarını atmak yerine tamir ettiriyor. Ayakkabı tamircilerinin müşterilerinin yüzde atmışı ise öğrencilerden oluşuyor. Şehirde çok az ayakkabı tamircisi bulunduğu için kunduracılar ayakkabısını tamire getirenlere 20 gün sonraya gün veriyor. Ayakkabı tamir fiyatları 3 ila 20 lira arasında değişiyor. Tasarruf yapmak isteyen öğrenciler tamircilere akın ediyor. Kunduracılar, ayakkabısını tamire getiren müşterilerin telefon numaralarını alırken, 20 gün sonraya gün veriyor. Tamirciler yoğunluktan memnunken, vatandaşlar ise sık sık tamircilerin kapısını çalarak ayakkabılarının bitip bitmediğini soruyor.Uzun yıllardır ayakkabı tamirciliği yaptığını ifade eden Mehmet Tutar, "Çanakkale'de ayakkabı tamir işlerine yoğun talep var, müşterilerimizin ekserisi öğrenci. Aşırı talebe yetişmek için var gücümüzle çalışıyoruz. İşler o kadar yoğun ki 20 gün sonrasına gün veriyoruz. 2 ay önce 45 gün sonraya sıra veriyorduk. Çanakkale'de tamirci az olunca bize çok iş düşüyor. Yoğunluktan memnunuz, ayakkabı tamirini 3 ila 20 lira arasında değişen fiyatlarla yapmaktayız" dedi.
Kaynak: İHA
Manşet
Haberler
Haberler
Makarna üreticilerinden rahatlatan açıklama: Her evi makarnaya boğarız
Haberler
Son dakika: Ünlü iş insanı Mubariz Mansimov Gurbanoğlu, FETÖ'den gözaltına alındı
Haberler
Koronavirüse karşı iyi geldiği söylentisi kınanın satışını da artırdı
Haberler
Öğrenciler karantinadan mağdur: Gece vakti sokağa atıldık
Haberler
Erzurumlu küçük Miray'ın koronavirüs önlemi izleyenleri gülümsetti
Haberler
Benzinin litre fiyatı 2 yıl sonra ilk defa 6 TL'nin altına geriledi!
Haberler
Koronavirüs salgını yumurta sektörüne de darbe vurdu, 6 tavuk çiftliği iflas etti
Haberler
Koronavirüsü atlatan kişiler nefes darlığı çekiyor