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Ayakkabının 10 bin yıllık tarihini süreci anlatıldı

Büyükçekmece Belediyesi'nin ev sahipliğinde Dünya Kostümleri Müzesi'nde düzenlenen "Ayakkabının On Bin Yıllık Tarihi" seminerine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

12.12.2019 10:52 | Son Güncelleme: 12.12.2019 11:10Ayakkabının 10 bin yıllık tarihini süreci anlatıldı
Belediyesi'nin ev sahipliğinde Dünya Kostümleri Müzesi'nde düzenlenen "Ayakkabının On Bin Yıllık Tarihi" seminerine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Arel Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Berkol'un konuşmacı olduğu seminerde ayakkabının insanlık tarihi ile başladığına dikkat çekildi. Ayakkabının sadece bir giyim kuşam parçası veya korunma amaçlı olmadığına dikkat çeken Berkol, binlerce yıllık tarihsel süreçte ayakkabının aynı zamanda meslek, statü, milliyet, rütbe gibi birçok konumun göstergesi olduğunu ifade etti. Çeşitli ayakkabıların da sergilendiği seminere katılan Büyükçekmece Belediyesi Kültür İşleri Müdürü Nazan Karagözoğlu, Dr. Ceyhun Berkol'a teşekkür ederek plaket takdiminde bulundu. - İSTANBUL

Arel Üniversitesi, Büyükçekmece, Ceyhun, Güncel

Kaynak: İHA

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