- Ayakkabısız okulda, ilk ders zili çaldı

- Ayakkabısız okulda, ilk ders zili çaldıAYDIN - Aydın 'da 2019-2020 eğitim, öğretim yılı "Ayakkabısız Okul" uygulamasının başladığı, öğrencilerin ve öğretmenlerin ayakkabılarını çıkartarak içeri girdikleri, Yılmazköy İlkokulu'nda Vali Yavuz Selim Köşger'in ilk ders zilini temsili olarak çalması ile başladı. Aydın genelinde 857 okulda 14 bin 647 öğretmen ve 180 bin 198 öğrencinin 2019-2020 eğitim, öğretim yılına başlaması nedeniyle tören düzenlendi. İlk olarak Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, Aydın Valiliği önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Buradaki törenin ardından Efeler Yılmazköy İlkokulu'nda düzenlenen törene geçildi.Yeni eğitim, öğretim yılına "Okulum Benim İkinci Evim" anlayışı ile 'Ayakkabısız Okul' uygulaması ile başlayan Yılmazköy İlkokulu'ndaki tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Okul Müdürü Fatih Mehmet İlter yaptığı açılış konuşmasında, öğrencilerin eğitim hayatı boyunca kendilerinin emaneti olduğunu ifade etti.Törende öğrenciler şiirler okuyup, hazırladıkları gösterileri sundu. Törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eğitim, öğretim yılı kutlama mesajı okunurken, AK Parti ve CHP Aydın Milletvekillerine kutlama mesajı göndermelerinden dolayı kendilerine teşekkür edildi. 4.sınıf öğrencisinin 1'inci sınıf öğrencisine hoş geldin çiçeği vermesinin ardından, Vali Köşger temsili olarak ilk ders zilini çaldı. Vali Köşger ve beraberindeki protokol sınıfları gezerek, öğrencilerle sohbet etti. Öğrenciler tarafından Vali Köşger'e tablo hediye edildi.Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş törende yaptığı konuşmada, "Çocuk yetiştirmek, dünyanın en zor sanatıdır. Güzel bir eser için hüner, beceri, sabır ve sevgi gerekir. Bu sanatın ilk dersi çocuklarımızı anlamaktır" dedi.Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, yetişmiş insan gücünün en büyük zenginlik olduğunu ifade ederek, " Bu okuldan ileride Allah bilir, Cumhurbaşkanı, vali, idareciler çıkacak. Buradan doktorlar, hakimler, avukatlar çıkacak. Hiçbir meslek önemsiz değil, her bir çocuk önemli, her bir insanın yaptığı işte önemli. Her bir insanımızı tırnak içinde söylüyorum, insan olarak yetiştirmek zorundayız" dedi.Kendi kültürümüzden kopmadan, çağın bilgisine ulaşmanın önemine de değinen Vali Köşger, "Derin köklerimizden kopmadan çağın bilgisiyle kuşatmak; işte bugün burada uygulamaya koyduğumuz ayakkabısız okul projesi bunlardan birisi. Çocuklarımız kendi kültürümüzde olduğu gibi daha hijyenik daha sağlıklı bir ortamda ayakkabısız bir şekilde okullarına girip, daha temiz bir ortamda okuyacaklar. İnşallah onları çağın bilgisi ile kuşatacağız ve donatacağız. ve geleceğe umutla bakacağız" diye konuştu.Törenlere, Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Abdullah Süslü, İl Jandarma Komutanı Albay Mesut İnan, İl Emniyet Müdürü Rahmi Baştuğ, İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, daire amirleri öğrenciler, öğretmenler ve veliler katıldı.