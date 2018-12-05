05 Aralık 2018, 09:51
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Ayakları Bağlı Halde Ölmüş İki Köpek Bulundu

Ayakları Bağlı Halde Ölmüş İki Köpek Bulundu

Adana'da boş arazide ayakları bağlı halde ölmüş iki köpek bulan bir kadın, köpeklerin işkence yapılarak öldürüldüğünü ileri sürdü.

Adana'da boş arazide ayakları bağlı halde ölmüş iki köpek bulan bir kadın, köpeklerin işkence yapılarak öldürüldüğünü ileri sürdü. Edinilen bilgiye göre olay, Sarıçam ilçesine bağlı Yeşiltepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokak köpeklerine yemek veren bir kadın yine boş arazide köpeklere yemek götürdüğü sırada iki köpeğin yerde hareketsiz yattığını gördü. Köpeklerin yanına gittiğinde ise köpeklerin ayaklarının iple bağlı olduğunu ve öldüklerini belirledi. Kadın, köpeklerin bu halini cep telefonu kamerası ile çekip sosyal medyada yayınlayarak köpeklerin öldürülüp boş araziye atıldığını ileri sürdü. Ayrıca kadının videoda, köpeklere araba falan çarpmadığını, öldürülüp buraya atıldığını, Türkiye'de hayvan haklarının olmadığını söylediği görüldü.

(Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya/İHA) Adana
05 Aralık 2018 Çarşamba 09:51