Ayakları ile bilgisayar kullanan SP hastası Ümithan'ın azmi

Ankara'da doğuştan Serebral Palsi (Beyin felci) hastası Ümithan Yılmaz (42), hiçbir eğitim almadan kendi imkanıyla ayakları ile bilgisayar kullanmayı öğrendi. Serebral Palsili Çocuklar Derneği'nden (SERÇEV) aldığı eğitimle kendini geliştiren Yılmaz, 5 aydır özel bir bilişim şirketinin video kliplerini hazırlıyor. Firmada proje uygulama uzman yardımcısı olan Yılmaz, kendi kazandığı ilk para ile tekerlekli sandalye aldı.

Emekli sınıf öğretmenleri Gürcan-Suzan Yılmaz çiftinin 3 çocuğundan en büyüğü Ümithan Yılmaz, doğumundan sonra gelişiminin yaşıtlarından çok geride olması nedeniyle ailesi tarafından birçok hastaneye götürüldü. Ancak yapılan kontrollerde Ümithan Yılmaz'ın hastalığına teşhis konulamadı. Yaşıtlarına kıyasla gelişimini tamamlayamayan Ümithan, konuşamaması ve kaslarını kontrol edememesi nedeniyle bakıma muhtaç kaldı. Ümithan'ın sürekli kasılmalar yaşaması nedeniyle başta spastik engelli olduğu düşünüldü. Ancak 20 yaşında Ankara Hacettepe Üniversitesi'nde yapılan tetkiklerinde Serebral Palsi (SP) hastası olduğu belirlendi.

AYAKLARIYLA BİLGİSAYAR KULLANMAYI ÖĞRENDİ

Gürcan ve Suzan Yılmaz çifti, zaman içerisinde Ümithan'ın zihinsel gelişiminin yerinde olduğunu fark etti. Sınıf öğretmeni babası Gürcan Yılmaz, yetişkinler alfabesi metoduyla oğlu Ümithan'a okuma öğretti. Okumayı öğrenen Ümithan, günlük gazeteler ve kitaplar da okumaya başladı. Ümithan, anne ve babasının görevleri gereği Gümüşhane'den Manisa'ya tayin olmasının ardından bilgisayara merak saldı. 2000 yılında ailesinin aldığı bilgisayarı ayaklarıyla kullanmaya başlayan Ümithan, internetten yaptığı araştırmalarla kendisini geliştirdi. 2008 yılında ise yazılım ve çeşitli video programlarını kendi imkanlarıyla öğrenen Ümithan Yılmaz, zamanla video programları üzerinde deneyim kazandı. Aynı zamanda SERÇEV üyesi olan Ümithan, dernek aracılığıyla özel bir bilişim şirketinde iş buldu. Bu yılın başında şirketin video işlerini yapmaya başlayan Ümithan, kendi evinde kurguladığı videolar sayesinde para kazanmaya başladı. Ümithan, 2017 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden 'Engelleri Aşanlar' ödülü aldı.

'KAZANDIĞI İLK PARAYLA ENGELLİ ARABASI ALDI'

Annesi Suzan Yılmaz, Ümithan'ın işe girince çok mutlu olduğunu belirterek, "Ümithan, 'önemli olan para kazanmam değil, benim bir şey üretip faydalı olmam' diyor. Şimdiye kadar hiçbir yerden herhangi bir şekilde Ümithan için maddi yardım almadık. Ama bir iş yapıyor ve para alıyor olması bizi ve Ümithan'ı çok mutlu etti. Şimdi Ümithan, 4-5 aydır evde video yapıyor, gönderiyor ve maaş alıyor. En son biriktirdiği parasıyla arabasını aldı. Ümithan'ın kendi parasıyla arabayı alması onu çok onurlandırdı" dedi.

Baba Gürcan Yılmaz, Ümithan'ın kendi çabasıyla bilgisayar kullanmayı öğrendiğini belirterek, "Bizi de herkesi de şok etti. Ümithan burada okula heveslendi, 'Ben derneğe gideceğim' dedi. 2 yıl önce Yüzüncü Yıl Mahallesi'ndeki Endüstri Meslek Lisesi'nde 2 ay kursa girdi, hocalar dediler ki, 'Biz Ümit'e faydalı olamayız, Ümit bizden daha iyi biliyor'. Derken işi iyice ilerletti, ondan sonra dernekten aldığı eğitimle iş imkanı kapımıza kadar geldi. Biz de mutlu olduk, o da mutlu oldu" diye konuştu.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLİYOR

Haluk KARAASLAN- Harun ÖZALP/ANKARA,