21.05.2019 17:40
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Ayakları İpe Dolanan Güvercini İtfaiye Ekipleri Kurtardı

Ayakları İpe Dolanan Güvercini İtfaiye Ekipleri Kurtardı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir evin balkonunda ipe ayakları dolanan güvercin, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir evin balkonunda ipe ayakları dolanan güvercin, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Kepez Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi'nde Mehmet Öz'e ait evin balkonunda yer alan doğalgaz kombisine iple dolanan güvercinin çırpındığını gören ev sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, asılı kalan güvercini bulunduğu yerden kurtardı.

Ayağından ipin sökülmesinin ardından tedavisi yapılan güvercin, doğal ortamına bırakıldı. Kepez, Zonguldak, İtfaiye, Güncel
Kaynak: AA