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Ayakları kamyonun altında kalan Aylin'in sağ ayağı kesildi

MUĞLA'da, yolun karşısına geçmeye çalışan Aylin Dağdeviren'e (9), çarpan harfiyat kamyonu ayaklarının üzerinden geçti.

09.12.2019 01:05 | Son Güncelleme: 09.12.2019 01:05Ayakları kamyonun altında kalan Aylin'in sağ ayağı kesildi

MUĞLA'da, yolun karşısına geçmeye çalışan Aylin Dağdeviren'e (9), çarpan harfiyat kamyonu ayaklarının üzerinden geçti. Ağır yaralanan Aylin'in sağ ayağı kesildi. Aylin'in annesi Handan Dağdeviren, kaza yerinde kızının kanlı ayakkabılarını görünce sinir krizi geçirdi.

?Kaza, saat 16.00 sıralarında, 'nın merkez ilçesi 'de meydana geldi. Menteşe'de lokantada döner ustalığı yapan Ahmet Dağdeviren (43) ve ev kadını eşi Handan Dağdeviren (35), kızları Aylin ile birlikte alışveriş için çarşıya çıktı. Dönüş yolunda yolun karşısına geçmeye çalışan Menteşe Atatürk İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Aylin'e, Abdi İpekçi Caddesi'nden Leylak Sokak'a dönen Abdullah Karataş yönetimindeki 34 TL 5436 plakalı hafriyat kamyonu çarptı. Kamyon, Aylin'in iki ayağının üzerinden geçti. Kanlar içinde kalan Aylin'i görenler durumu, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Aylin, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede bekletilmeden röntgen ve tomografisi çekilen Aylin, ardından ameliyata alındı. Aylin'in sağ ayağı kesildi.

Kazanın ardından kamyon şoförü Abdullah Karataş polis ekiplerince gözaltına alındı.

Diğer yandan, kamyonun tekerinin yanında Aylin'in kanlı ayakkabılarını gören anne Handan Dağdeviren sinir krizi geçirdi.



Abdullah Karataş, Menteşe, Muğla, Güncel

Kaynak: DHA

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