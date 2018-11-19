Ayakları Kesik Halde Bulunan Yavru Kediye Protez Takılacak

19 Kasım 2018 Pazartesi 16:26



19 Kasım 2018 Pazartesi 16:26

Iğdır'da bir esnaf tarafından ayakları kesik halde bulunan ve Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Veteriner Fakültesinde tedaviye alınan yavru kedinin ayaklarına protez takılması planlanıyor.Iğdır'da bulunduktan sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince ilk müdahalesi yapılan ve "Can" adı verilen kedi Kars'a gönderildi.KAÜ Veteriner Fakültesi Veteriner Cerrah Prof. Dr. Vedat Baran, gazetecilere yaptığı açıklamada, kedinin röntgenini çektiklerini ve genel enfeksiyon durumunu gördüklerini söyledi.Baran, "Oldukça yoğun bir enfeksiyon var. İyi bir medikal tedaviyle önce bu enfeksiyonu ortadan kaldırmamız lazım. Bu 10-15 günlük süre zarfında olur. Ondan sonra ya protez ya da farklı bir yöntemle tedavisi yapılacak. Şu anda protez modellerine bakıyoruz, eğer uygun olarsa iyileşme sağladıktan sonra protez yapmayı düşünüyoruz." dedi.Yavru kedinin ilk geldiğinde durumunun ciddi olduğunu anlatan Baran, "Hem sağ hem de sol ayaklarında problem vardı ama sağda daha yoğun bir enfeksiyon var." diye konuştu.Çocuklara hayvan sevgisi aşılanması gerektiğini dile getiren Baran, "Sokak hayvanları olayı Türkiye'nin kanayan bir yarası, bu konuda hepimizin birlikte hareket etmesi gerekiyor." ifadesini kullandı.