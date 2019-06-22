22.06.2019 13:18
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Ayakları kırılan köpek Van'a sevk edildi

Ayakları kırılan köpek Van

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde ayakları kırılan başıboş köpek, ilk tedavisinin ardından Van'a sevk edildi.

Hakkari 'nin Çukurca ilçesinde ayakları kırılan başıboş köpek, ilk tedavisinin ardından Van 'a sevk edildi.

Aracın çarpması sonucu Çukurca ilçesinden Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezine getirilen yaralı köpeğe hemen ilk müdahalesi yapıldı. Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Veteriner Teknikeri Fatih Çiftçi , her iki ayağı kırılan başıboş sokak köpeğini yapılan ilk müdahalenin ardından Van Büyükşehir Hayvan Hastanesine gönderdi.

Van Büyükşehir Belediyesi Hayvan Hastanesine ulaştırılan köpek, gerekli tedavisi yapılarak müşahede altına alındı. - HAKKARİ
Kaynak: İHA
Çukurca , Hakkari , Van , 3. Sayfa

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