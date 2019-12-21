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Ayakları üşüyen amcaya ayakkabılarını verdi

Sokakta karşılaştığı simitçinin tüm simitlerini aldığı görüntü sosyal medyada yayınlanınca bir anda ünlenen iş adamı İbrahim Yılmaz, Darülaceze'de karşılaştığı yaşlı bir amcanın "ayaklarım üşüyor" demesi üzerine ayakkabılarını çıkarıp verdiği görüntüleri ortaya çıktı.

21.12.2019 08:54 | Son Güncelleme: 21.12.2019 09:10 Ayakları üşüyen amcaya ayakkabılarını verdi
Sokakta karşılaştığı simitçinin tüm simitlerini aldığı görüntü sosyal medyada yayınlanınca bir anda ünlenen iş adamı İbrahim Yılmaz, 'de karşılaştığı yaşlı bir amcanın "ayaklarım üşüyor" demesi üzerine ayakkabılarını çıkarıp verdiği görüntüleri ortaya çıktı.

Bir simitçinin tüm simitlerini aldığı görüntüler sosyal medyada izlenme rekorları kırınca bir anda ünlenen iş adamı İbrahim Yılmaz bu sefer Darülaceze'de ortaya çıktı. Ayağında terlik olan yaşlı bir amcanın yanına yaklaşan iş adamı Yılmaz, "nasılsın" sorusu üzerine yaşlı amcadan "ayaklarım üşüyor" cevabı alınca kendi ayakkabılarını çıkartarak yaşlı amcaya giydirdi. Kendisi ile yoluna yalın ayak devam etti. Çevredekiler tarafından kayda alınan bu anlar sosyal medyada paylaşıldı.

Yürekleri ısıtan görüntüler sosyal medyada hızla yayılmaya devam ediyor. - İSTANBUL

İbrahim Yılmaz, Darülaceze, Güncel

Kaynak: İHA

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