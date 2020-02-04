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Ayakları yanan yavru kediye tedavi

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, 2 ayağı ve sol patisi asit türü kimyasal madde ile yanan yavru kediye tedavi uygulandı.

04.02.2020 15:35 | Son Güncelleme: 04.02.2020 15:35Ayakları yanan yavru kediye tedavi

KOCAELİ'nin ilçesinde, 2 ayağı ve sol patisi asit türü kimyasal madde ile yanan yavru kediye tedavi uygulandı. Veteriner Songül Erdoğan, "3'üncü dereceden yanık mevcut. Ayaklarda doku kaybı var. Bunun için mücadele ediyoruz ama ayaklardan biri amputasyon olacaktır" dedi.

Gebze'nin Hacıhalil Mahallesi'ndeki veteriner kliniğine ayakları yanmış yavru kedi getirildi. Barış Mahallesi'nde bulunan ve asit türü kimyasal madde ile ayaklarının yandığı düşünülen kediye, tedavi uygulandı. Sol patisi ve 2 ayağı da yanan sokak kedisinin tedavisi sürdürülürken, bir ayağının kesilebileceği belirtildi. Veteriner Songül Erdoğan, kedinin 3 hafta önce, 2 hayvansever tarafından kliniklerine getirildiğini belirterek, "Şimdiye kadar kliniğimize birçok durumu kötü olan hayvanlar geldi ama bizi bunun durumu fazlasıyla etkiledi. Çünkü bütün deri nekroze olmuş ve sadece tek bir ayak değil iki ayakta da sıkıntılar var ve 3'üncü dereceden yanık mevcuttu. Hayvanın genel durumu da fazlasıyla kötüydü. Biz önce kurtarabilir miyiz, diye biraz tedavi protokolü uyguladık. Genel durumunu şükür olsun düzelttik. Fakat arka iki ayakta doku kaybı var. Bunun için mücadele ediyoruz ama sanırım ayaklardan biri amputasyon olacaktır muhtemelen, süreç iyi gidiyor ama başına gelen gerçekten trajik bir olay" diye konuştu.



Gebze, Güncel

Kaynak: DHA

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