"Ayaklarımız yere sağlam basmalı"

MUHAMMED ALİ TİMUR - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Keçiörengücü'nün teknik direktörü Serkan Özbalta, ligin yenisi oldukları için ayaklarının yere sağlam basması gerektiğini söyledi.Özbalta, AA muhabirine, yeni sezon hedefleri ve transfer çalışmalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.Yeni sezon hazırlıklarına 1 Temmuz itibarıyla Aktepe Stadı'nda başladıklarını aktaran Özbalta, ağustos ayına kadar Bolu'da iki ayrı kamp yapacaklarını dile getirdi.Serkan Özbalta, çalışmaların yoğun bir tempoda geçtiğini belirterek, "Keçiörengücü'nde 10'uncu yılı geride bıraktım. Çalıştığım süre boyunca her zaman bir üst lige çıkma hedefimiz oldu. Bu sene de hedefimiz bu doğrultuda olacak." diye konuştu.Bu senenin bir sindirme yılı olacağını kaydeden Özbalta, "Ayaklarımızı yere sağlam basmamız lazım. Çünkü biz bu ligde daha çok yeniyiz. 'Kalıcı olmak' sözü belki bir klişe olacak ama bu işin bir gerçeği var. Karşımızda bizden tecrübeli 15 takım var. Mesela Bursaspor, Adana Demirspor gibi ciddi camialar, şehir takımları var. İnşallah layıkıyla bu işin üstesinden geliriz. Keyfini çıkaracağız. Evet bu ligde kalıcı olalım ama kalıcı olurken de üst sıraları kesinlikle kovalayan bir Keçiörengücü olmalıyız." ifadelerini kullandı."Transfer yapmak için transfer yapmayacağız"Transfer çalışmalarını da titizlikle yürüttüklerini vurgulayan 40 yaşındaki çalıştırıcı, geçen sezonki iskelet kadroyu koruyup belli noktalara takviyeler yapmayı amaçladıklarını aktardı.Özbalta, mevcut kadrodaki 12 futbolcu ile sözleşme yenilediklerini belirterek, "İskelet kadroyu tutmayı düşündük. Onlardan çok memnunum. Ciddi manada emek harcadılar. Ayrılmak zorunda olduğumuz arkadaşlarımız da oldu. Bu da futbolun gerçeklerinden biri." diye konuştu.Transfer konusunda ince eleyip sık dokuduklarını dile getiren Özbalta, şunları söyledi:"Acele edip oyun şablonumuza, düzenimize ve sistemimize uymayan oyuncu almak istemiyoruz. Yani sırf isim yapmış birini transfer etmek gibi bir düşüncemiz yok. Transfer yapmak için transfer yapmayacağız. Taraftarın hoşuna gider diye içimize sinmeyen kişilere kadromuzda yer vermek istemiyoruz. Yani oyuncu alırken bir basma kalıp içinde kalmak ne kadar doğru olur? Oyun planımıza ve sistemimize bağlı kalacak, uyum sağlayacak kim olursa olsun biz o isimle çalışmayı düşünürüz. Eğer bu şekilde davranmazsak hem kendimize hem de kulübe olan saygınlığımızı kaybetmiş oluruz.Şu ana kadar 3 transfer gerçekleştirdik. Kastamonuspor 1966'dan kaleci Muhammed Birkan'ı aldık. Çok inandığımız, gelecek vadeden ve kaleyi verdiğimiz zaman bizi her an temsil edecek, taşıyabilecek bir arkadaşımız. Bodrum Belediyesi Bodrumspor'dan kadromuza dahil ettiğimiz Cem Ekinci de kişiliğine çok güvendiğimiz bir arkadaşımız. Son olarak, 3 yıl önce de transfer etmeyi düşündüğümüz Samet Akaydın'ı Şanlıurfaspor'dan aldık. Bu oyuncuların genel özelliği, bu ligde oynama ve kendilerini gösterme istekleri. Bu anlamda çok 'açlar'. Bu da hem bizim hem de onlar için bir artı. Duruma göre 6 ya da 7 ismi daha kadromuza ekleyip transfer konusunu kapatacağız.""Görüştüğümüz yabancı oyuncular da var"Yabancı oyuncu transfer edip etmeyecekleri konusuna da değinen Özbalta, şunları kaydetti:"Sezon bittikten sonra başkan ve yönetim kurulu, gelecek sezon planı yaparken mümkünse hiç yabancı oyuncu almayalım, elimizden geldiğince Türk oyuncularla devam edelim diye bir karar aldı. Ancak şimdi gelinen noktada yerli oyuncuların maliyetleri açısından sıkıntılı bir süreç var. Eğer yerli futbolcunun maliyeti, kalite açısından aynı olduğu bir yabancı oyuncudan fazla olursa başkanımız da 'O zaman ben yabancı oyuncuya dönebilirim.' dedi. Bu doğrultuda görüştüğümüz yabancı oyuncular da var. Eğer Türk oyuncularda istediğimiz fiyat aralığını bulamazsak, yabancı oyunculara yönelebiliriz. Şimdilik bekliyoruz ama yabancı oyuncu araştırması yapmadan beklemiyoruz."Teknik direktör Özbalta, "Yarına kadar çalışmalarımızı Ankara'da gerçekleştireceğiz. 10 Temmuz'da Bolu'da kampımızın ilk etabı başlayacak. İlk etabı 22 Temmuz'da sonlandıracağız. 2-3 günlük iznin ardından tekrar Bolu'da kampın ikinci etabını gerçekleştireceğiz." diyerek sözlerini tamamladı.