Ayaklarına ip dolanan yavru leylekleri, itfaiye ve Tredaş ekipleri kurtardı

Şarköy ilçesinde yuva yaptıkları direkte ayaklarına ip dolanan leylekler, ekiplerce kurtarıldı.

02.07.2020 15:50 | Son Güncelleme: 02.07.2020 16:44
Şarköy ilçesinde yuva yaptıkları direkte ayaklarına ip dolanan leylekler, ekiplerce kurtarıldı.
Beyoğlu Mahallesi'nde leyleklerin ayağına, yuva yaptıkları direğin üzerinde ip dolandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ile TREDAŞ ekipleri sevk edildi.
Ekipler, leylekleri dolandıkları ipten kurtardı.
Beyoğlu Mahalle Muhtarı Fikri Özer, yaptığı açıklamada, mahallede bazı noktalarda leylek yuvaları bulunduğunu belirterek, "Bu direkteki yuva yıllar önce dağılmıştı. Ben onardım. Anne leylek burada 2 yılda 4 yavru büyüttü. Bu yıl yavruları dikkatle seyrediyordum. Baktım yuvada bir terslik var. Yavrular ayağa kalkamıyor. Hemen ekiplere haber verdim." dedi. Ayaklarına ip dolanan yavru leylekleri, itfaiye ve Tredaş ekipleri kurtardı

Kaynak: AA

Etiketler: İtfaiye, Beyoğlu, Şarköy, Güncel, Haber
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